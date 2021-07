Uomini e Donne, ex tronista ricoverato in ospedale: le sue condizioni

Un ex tronista di Uomini e Donne è stato ricoverato in ospedale. A preoccupare i fan è una sua foto direttamente dall’ospedale: scopriamo chi è.

Grande preoccupazione per i fan di Uomini e Donne dopo una foto pubblicata da Luigi Mastroianni. Infatti l’ex tronista ha pubblicato sui propri profili social una foto direttamente dall’ospedale. Nell’ultimo periodo, attraverso alcune stories l’ex protagonista del dating show aveva rivelato di avere dei problemi di salute suscitando la curiosità di tanti seguaci.

Nelle ultime ore, quindi, Mastroianni ha deciso di rompere gli indugi raccontando il periodo difficile che sta vivendo. Sui social l’influencer ha infatti affermato: “Meglio di quello che poteva essere, peggio di quello che pensavo“. L’ex tronista, poi, ha ringraziato tutti i fan che gli hanno fatto sentire il loro supporto nelle ultime settimane. Mastroianni ha rivelato che tornerà a breve, andiamo quindi a vedere cos’è successo.

Uomini e Donne, Luigi Mastroianni ricoverato in ospedale: come sta

Luigi Mastroianni dopo giorni di grande preoccupazione ha rotto il silenzio aggiornando i suoi fan sulle sue condizioni. Però l’ex tronista ancora non ha rivelato di cosa gli sia successo per costringerlo al ricovero immediato in ospedale. Fortunatamente al momento non sembrerebbe essere qualcosa di grave. Mastroianni sui social ha rivelato di voler aspettare il parere del fisioterapista per dare ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

L’ex tronista sui propri profili social ha affermato che si augurava che tutto passasse con l’assunzione di qualche antinfiammatorio e qualche settimana di pausa. Le cose però non sono andate come programmato, con Mastroianni che poi è finito in ospedale. Il post apparso sui social è stato prontamente tempestato di affetto da parte di tutti i fan dell’ex tronista. Inoltre i più attenti hanno potuto notare anche il like di Gianni Sperti sul post.