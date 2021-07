Temptation Island, la decisione senza precedenti di Mediaset per la finale

Non manca ormai molto alla fine del reality show Temptation Island: Mediaset, infatti, ha preso una decisione senza precedenti riguardo le ultime puntate del programma. Ecco la programmazione completa.

Mancano ormai solo tre puntate alla fine dell’edizione 2021 di Temptation Island, e già due coppie hanno lasciato il programma. Tommaso e Valentina, che forse sono stati i più chiaccherati in assoluto per le loro dinamiche di coppia, anno lasciato il reality show da single dopo un falò di confronto anticipato.

Anche Claudia e Ste hanno avuto un falò di confronto, dove invece si è reinsaldato il loro amore: hanno dunque lasciato il programma come marito e moglie. La data delle nozze è già fissata e ormai molto vicina: si parla infatti del 7 agosto. I prossimi ad avere il falò anticipato, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbero essere Manuela e Stefano.

Ecco il video in cui Manuela chiede un chiarimento con il suo Stefano:

View this post on Instagram A post shared by Temptation Island (@temptationisland_official)

Temptation Island, ecco la programmazione della finale

Mediaset avrebbe preso una decisione senza precedenti riguardo la finale di Temptation Island. Se infatti il 19 luglio andrà in onda su Canale 5 la quarta puntata, per la finale si sarebbe deciso per un doppio appuntamento. Questo significa che lunedì 26 luglio andrà in onda il quinto appuntamento, mentre il giorno dopo, il 27 luglio, ci sarà l’ultima puntata.

Mancano dunque solo una decina di giorni per vedere tutti i falò di confronto finali e capire quali coppie hanno lasciato insieme il programma. Inoltre, c’è molta attesa per le interviste finali di Filippo Bisciglia: in questo modo gli spettatori potranno sapere, ad esempio, se Tommaso e Valentina alla fine sono davvero tornati insieme.