Doppio appuntamento con Silvia Toffanin al timone di Verissimo. Da settembre in onda il sabato e la domenica in cambio di un “Si”: i dettagli

Dopo il ridimensionamento che Mediaset ha stabilito per la conduttrice napoletana, Barbara D’Urso, riducendo lo spazio a sua disposizione su Canale Cinque, Silvia Toffanin al timone di Verissimo occuperà il posto di Domenica Live. Non è stato semplice convincere la Toffanin ad accettare questa nuova proposta che la vedrà andare in onda con il suo talk show sia il sabato che la domenica pomeriggio. Difatti pare proprio che Pier Silvio Berlusconi, suo compagno, le abbia fatto un’importante promessa affinché la conduttrice gli dicesse di “Si”.

Per la 41enne originaria di Bassano del Grappa, Verissimo rappresenta un gioiellino fatto a sua immagine e somiglianza. Un programma seguitissimo sul piccolo schermo ed ereditato nel 2016 da Paola Perego e Cristina Parodi. La Toffanin nel corso di questi anni ha rinunciato a diverse proposte importanti, tra cui la conduzione di Temptation Island, per non abbandonare il suo format.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Che Tempo Che Fa, c’è l’annuncio super: altri due volti noti nel cast

Verissimo in onda sia il sabato che la domenica pomeriggio: chi e cosa ha convinto la Toffanin per il doppio appuntamento in Tv

Se inizialmente Silvia Toffanin sembrava essere più che decisa del suo “No”, adesso pare proprio che abbia cambiato idea. Stando a quanto riportato dal settimanale Nuovo, a convincerla sarebbe stato il suo compagno Pier Silvio Berlusconi. Questo ultimo, affinché la conduttrice televisiva gli dicesse di si, gli ha promesso di portarla all’altare.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE>>> Temptation Island, la decisione senza precedenti di Mediaset per la finale

Difatti, i due ancora non sono convolati a nozze seppure il loro amore li unisce da circa 10 anni. Intanto la Toffanin ha sempre sognato di indossa l’abito da sposa ma per motivi non resi noti dalla coppia, non si è mai giunti al fatidico momento. Staremo a vedere se la decisione di raddoppiare il suo appuntamento settimanale con il pubblico di Mediaset porterà i due a sigillare ulteriormente il loro amore dal quale sono nati due figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.