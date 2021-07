Sanremo 2022, un famoso collega non ha dubbi: a condurre sarà lui

Sanremo 2022, un famoso collega non ha dubbi sul futuro del Festival: la soluzione migliore per condurre deve essere lui

La Rai qualche settimana fa ha svelato tutti i palinsesti per la prima parte della prossima stagione ma non ha ancora sciolto le riserve su uno dei programmi di punta. Il Festival di Sanremo 2022 tornerà puntuale ad inizio febbraio, finalmente avrà anche il pubblico se tutto andrà secondo programmi, però ancora non sappiamo chi ci sarà sul palco dell’Ariston.

Però, più passano le settimane e più prende corpo una soluzione buona per accontentare tutti. Perché Amadeus e Fiorello sono riusciti a compiere un piccolo capolavoro quest’anno, facendo quasi dimenticare l’assenza degli spettatori in sala. Non era un momento facile per l’Italia, eppure gli ascolti hanno premiato i conduttori e la formula.

Ecco perché un collega famoso come Maurizio Costanzo non ha dubbi a dire come la pensa. Un terzo Festival di Sanremo con Amadeus è l’unica scelta corretta per la Rai e lo ha scritto anche su ‘Nuovo’. “Il successo ottenuto da Amadeus e Fiorello nelle ultime due edizioni di Sanremo è sotto gli occhi di tutti e considerato che non c’è due senza tre penso che la Rai faccia bene a riaffidare a loro il Festival”.

Sanremo 2022, per ora aperto ogni possibilità sul conduttore e spunta una candidatura clamorosa

Per adesso Amadeus si sta godendo le meritatissime vacanze in famiglia e lavora sul suo prossimo progetto. Sta anche registrando e prime puntate di ‘Affari tuoi family‘, format collaudatissimo ma in una nuova versione che vedremo di nuovo su Rai 1.

Poi però da settembre ogni settimana sarà buona per sciogliere le riserve e farci capire se con lui ci sarà anche eventualmente Fiorello. E intanto prende corpo un’ipotesi clamorosa. Perché Alessia Marcuzzi è libera dopo l’addio a Mediaset. E se ci fisse anche lei sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2022?