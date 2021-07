Royal Family, la lezione della Regina Elisabetta a Lewis Hamilton: il motivo

Royal Family, la lezione della Regina Elisabetta a Lewis Hamilton: il pilota ha svelato l’episodio che riguarda un pranzo a corte

Il Regno Unito è al centro del mondo sportivo in queste settimane. Dopo aver ospitato la finale dell’Europeo a Wembley e la finale di Wimbledon (entrambe con presenza italiana), ora si appresta a veder sfrecciare i bolidi della Formula 1. Nel week end si disputa infatti il Gran Premio di Silverstone, con tutte le attenzioni riversate su Lewis Hamilton. Il sette volte iridato è alle prese con l’inseguimento alla leadership del campionato di Max Verstappen, che vanta 32 punti di vantaggio. Domenica potrebbe essere una sorta di ultima spiaggia e questo mette una certa pressione sul campione in carica.

Nell’interviste del giovedì, Hamilton ha dichiarato: “Quando corro in casa sento una spinta speciale dei fan, non paragonabile a nessun’altra pista. Spero che questo possa aiutarci a chiudere il gap con la Red Bull”.

Il “Re Nero” della F1 è anche ‘Baronetto‘. Un titolo onorario conquistato grazie ai successi straordinari raggiunti nel corso degli anni. Eppure all’inizio il suo rapporto con la corona non è stato proprio idilliaco. L’annuncio del premio strameritato è arrivato solo lo scorso 31 dicembre, per il New Year Honours 2021. Tra i piloti britannici solo altri tre possono vantare tale riconoscimento: Jack Brabham, Stirling Moss e Jackie Stewart. Lewis ha vinto come i tre messi insieme, eppure ha dovuto aspettare la parte finale della carriera per ricevere l’onorificenza di Sua Maestà.

Royal Family, la lezione della Regina Elisabetta a Lewis Hamilton: sbagliò un comportamento a tavola

Il 36enne di Stevenage ha raccontato anche un fatto che riguarda lui e la Regina Elisabetta. Nel corso di un pranzo reale al quale era stato invitato, infatti, quest’ultima l’ha ripreso per aver infranto il protocollo a tavola. L’episodio risale al 2010 ed è stato raccontato più volte da Lewis in questi anni.

“Sono stato invitato a pranzo ed ero seduto accanto alla regina. Ero eccitato e ho iniziato a parlarle, ma lei ha detto, indicando la mia sinistra, ‘No, devi aspettare, prima parlerò io e poi torneremo a darti la parola’“.

“È una donna dolce e abbiamo discusso sul modo in cui trascorre i fine settimana, delle case e della musica. Lei è davvero fantastica“.

Nel suo libro “Io e mio marito, la storia di 70 anni di matrimonio reale”, l’autrice reale Ingrid Seward ha spiegato quale protocollo viene seguito in questo tipo di appuntamenti.

“La regina sceglie sempre chi vuole far sedere accanto a lei, e solitamente l’ospite maschile più importante sarà alla sua destra, mentre il principe Filippo aveva l’ospite femminile più interessante sempre alla sua destra. Durante il primo e il secondo la regina parla con la persona alla sua destra. Mentre si mangia il budino e i formaggi, lei si gira automaticamente e chiacchiera con l’ospite alla sua sinistra. C’è quindi un ordine per prendere la parola“.

Evidentemente il povero Hamilton non era stato avvisato con esattezza delle tempistiche da seguire per esprimere le proprie opinione. Di sicuro la lezione gli è servita e oggi saprebbe come comportarsi.