Rai 1, torna in onda amatissima serie? L’annuncio fa impazzire tutti. La rete ammiraglia della Tv di Stato starebbe pensando ad un clamoroso tuffo nel passato

Sono giorni caldi per la definizione dei palinsesti della Rai. In queste settimane, infatti, si va componendo il puzzle dei programmi che vedremo a partire dall’autunno. Ci sono molte conferme e la possibilità di qualche sorpresa, soprattutto per quanto riguarda il ritorno di format tanto apprezzati in passato. Uno di questi è stato senza dubbio ‘Provaci ancora Prof’, serie che vedeva tra i protagonisti il bravissimo Paolo Conticini. Le vicende della prof Camilla Baudino (Veronica Pivetti) ed il commissario Gaetano Berardi (interpretato dall’attore toscano) hanno tenuto incollati i telespettatori per 7 stagioni, a partire dal 2005. A proposito di un possibile ritorno sul piccolo schermo della fiction, BudinoBlog ha riportato le dichiarazioni di Conticini a riguardo.

Rai 1, torna in onda amatissima serie? Si pensa ad una nuova stagione di ‘Provaci ancora Prof’

“La mia speranza è che si possa tornare sul set di Provaci ancora Prof. È una serie che mi ha dato tanto, a cui sono davvero molto legato”. Sempre in base a quanto riportato dal blog Conticini ha ribadito il successo ottenuto dalla fiction.

“È rimasta in sospeso nonostante gli alti ascolti delle sette serie spalmate nell’arco di dodici anni di vita”.

Dopo aver sentito le dichiarazioni del protagonista, i fan più affezionati sperano che si possa assistere ad una nuova stagione. Tra il 2005 e il 2017, Rai 1 ha mandato in onda 7 stagioni, con un picco nell’ultima puntata di 4,5 milioni di telespettatori. Un 18,5% di share che rappresenta un risultato di riferimento all’interno della Tv di Stato negli ultimi anni. Assieme a loro nel cast figuravano anche attori del calibro di Enzo De Caro e Cesare Bocci. Nel frattempo Paolo Conticini si sta concentrando nella sua carriera di conduttore, in attesa di ritirare fuori i panni dell’attore. Il talento non gli manca di certo.