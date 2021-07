Le Donatella, incidente in spiaggia per Giulia Provvedi: come sta – VIDEO

Tragicomico incidente in spiaggia per Giulia Provvedi, la cantante de ‘Le Donatella’. Il video della sorella di Silvia ha fatto il giro del web.

Disavventura in spiaggia per Giulia Provvedi, sorella dell’ex gieffina Silvia e membro del gruppo ‘Le Donatella‘. Infatti la cantante mentre correva in spiaggia, improvvisamente, è caduta sulla battigia sbattendo i denti contro la bottiglia di birra che aveva in mano. Un impatto imprevisto, che ha colto di sorpresa Giulia. Dopo l’impatto, Giulia ha fatto un video sui social mostrando come si sia rotto un dente.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Isola dei Famosi, i retroscena dell’ultima edizione: “Ha sofferto tanto”

Il video è stato puntualmente ripreso e condiviso sull’account ufficiale Instagram delle due gemelle. Una giornata da dimenticare quindi per la cantante. Nonostante il dente rotto, la sorella di Silvia Provvedi anche in questa occasione ha cercato di ironizzare mostrando il lato comico della situazione. In questo modo, quindi, la Donatella ha sdrammatizzato e rassicurato tutti i suoi fan.

PER VEDERE IL VIDEO -> CLICCA QUI !

Le Donatella, Giulia si rompe un dente: “La mia situazione sentimentale in un video”

Giulia Provvedi ha ironizzato su quanto accaduto. Infatti la cantante ha pubblicato il video dell’incidente aggiungendo come didascalia: “La mia situazione sentimentale nel 2021 in un video“. Da poco, infatti, la Donatella si è lasciata con il portiere dell’Atalanta, Pierluigi Gollini. Al momento, però, la bionda cantante non starebbe cercando un nuovo compagno di viaggi, ma sta aiutando la sorella Silvia a crescere la piccola Nicole. La bambina, infatti, spesso appare nei loro video sui social.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Gerry Scotti si lascia andare: “È il mio più grande dispiacere”

Infatti dopo il burrascoso rapporto con Fabrizio Corona, Silvia ha dato alla luce la bambina nata dalla relazione con l’imprenditore Giorgio De Stefano. L’ex gieffina sembrava aver trovato la stabilità sentimentale, ma come un fulmine a ciel sereno, Giorgio è stato arrestato lo scorso 24 giugno 2020. Attualmente l’uomo è in carcere con l’accusa di associazione mafiosa.