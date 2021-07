Fortnite prepara il prossimo concerto: verrà annunciata la star mondiale?

Un’indiscrezione parla di una possibile star mondiale che terrà il prossimo concerto su Fortnite. Ecco tutti i dettagli

Fortnite è conosciuto a livello mondiale per la sua giocabilità, per i continui aggiornamenti e per le tantissime modalità messe a disposizione degli utenti. Ma è innegabile che Epic Games abbia saputo cavalcare l’onda anche grazie alle partnership di livello e ai continui eventi esclusivi e da far invidia alla concorrenza. Basti pensare al concerto di Travis Scott, che ha tenuto incollati agli schermi milioni di persone.

A breve, pare che l’isola di gioco ospiterà un nuovo grande evento con una star mondiale della musica. Ci sono già parecchie indiscrezioni e rumors a riguardo, e potrebbe già esserci il nome. Un leaker del subreddit FortniteLeaks ha affermato infatti che la protagonista sarà Ariana Grande.

Fortnite, sarà Ariana Grande la protagonista del prossimo evento?

La notizia ancora non è stata confermata, ma i leaker ne sono sicuri: sarà Ariana Grande la protagonista del prossimo concerto su Fortnite. Il tutto è stato spiegato sul subreddit FortniteLeaks. Già negli scorsi mesi, in realtà, se n’era parlato. In maniera particolare quando spuntò il leak relativo a nuove skin e alla modalità Creativa 2.0 all’interno del battle royale. Adesso la voce è tornata a prendere piede, con i dataminer che non escludono anche l’inclusione di una skin raffigurante la cantante, proprio come successo con Travis Scott e Marshmello.

Pare che si siano già tenute le prove del concerto virtuale, il che lascia intendere che il tutto potrebbe arrivare ben prima del previsto. Si attendono conferme da parte di Epic Games stessa.