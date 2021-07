Che Tempo Che Fa, c’è l’annuncio super: altri due volti noti nel cast

Una fantastica notizia per tutti i fan di Che Tempo Che Fa. Sono appena stati annunciati altri due volti noti nel cast

A partire da settembre, torna come da consueto su Rai 3 Che Tempo Che Fa. Il programma condotto da Fabio Fazio è uno dei più attesi del nuovo palinsesto, e sono già state preannunciate alcune super novità. Una di queste riguarda proprio il cast, che si allarga e accoglie due volti noti come ospiti fissi: Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

“Siamo felici di annunciarvi che un mitico duo entrerà a far parte della squadra di Che Tempo Che Fa: Massimo Lopez e Tullio Solenghi” si legge in un comunicato reso noto sui social ufficiali della trasmissione. Un’ottima notizia dunque, per un duo che andrà ad arricchire ancor di più uno dei programmi più amati della televisione italiana.

Che Tempo Che Fa, anche Massimo Lopez e Tullio Solenghi nel cast

Anche Massimo Lopez e Tullio Solenghi entrano a far parte della nuova stagione di Che Tempo Che Fa, in onda a partire da settembre su Rai 3. Il duo è già stato ospite in passato da Fabio Fazio, e hanno fatto un’apparizione durante la prima puntata della stagione TV 2020/21 per festeggiare i 50 anni di carriera dell’attore genovese. Dopo Nino Frassica ed Ale e Franz, dunque, un’altra presenza di stampo comico entra a far parte di uno degli show di punta della Rai.

Non è l’unico dei progetti che vedrà coinvolti insieme Lopez e Solenghi. I due saranno al Teatro Nuovo di Ferrara il 2 dicembre prossimo, mentre il 17 dello stesso mese è il turno del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto.