Calciomercato Milan, altro botto in attacco: “Manca solo l’annuncio”

Dopo Olivier Giroud, un altro attaccante è pronto ad arrivare al Milan in questa sessione di Calciomercato. Mancherebbe solo l’annuncio

Olivier Giroud è il nuovo numero 9 del Milan. L’ormai ex attaccante del Chelsea ha svolto le visite mediche e firmato il suo contratto che lo legherà ai rossoneri per due stagioni, durante le quali affiancherà Zlatan Ibrahimovic. Maldini e Massara sono scatenati in questa sessione di calciomercato, e hanno già speso oltre 60 milioni di euro per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

L’obiettivo dichiarato è quello di confermarsi in Serie A e fare bene in Champions League, provando ad andare il più avanti possibile. Le mosse di mercato non sono però certamente finite qui, anzi. Mentre si attende l’ufficialità per Brahim Diaz e Ballo-Touré, dalla Spagna parlano di un terzo attaccante che sarebbe vicinissimo a vestire la casacca rossonera.

Calciomercato Milan, anche Jovic ad un passo: manca l’annuncio

Dalla Spagna sono sicuri: Luka Jovic sarà presto un attaccante del Milan. Stando a quanto riferito da diariogol.com, il centravanti serbo avrebbe chiesto al Real Madrid di partire. Carlo Ancelotti non lo vede nel suo nuovo progetto, e sicuramente avrebbe piacere nel farlo andare in una squadra che gli sta a cuore come il Milan. Pagato ben 60 milioni di euro dall’Eintracht di Francoforte, il 23enne ha fatto il giro dell’Europa senza mai trovare la consacrazione definitiva.

Si attendono conferme in Italia, dove al momento ancora non si parla di nulla. Sicuramente si tratterebbe di un acquisto importante, per un parco attaccanti degno di nota. Il serbo ritroverebbe Ante Rebic, con il quale formò una coppia gol micidiale in Bundesliga.