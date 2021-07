Calciomercato Juventus, sogno Haaland possibile: cifra monstre

La Juventus può sognare il mega colpo Erling Haaland durante questo calciomercato. Per l’attaccante norvegese servirà un’offerta da capogiro.

Il ritorno di Massimiliano Allegri ha ha ridato entusiasmo alla piazza bianconera, con la Juventus che è pronta a tornare subito al successo con un calciomercato dai colpi mirati. Ma con la Vecchia Signora il grande colpo è dietro l’angolo. Nelle passate stagioni abbiamo visto prima l’approdo di Cristiano Ronaldo e poi quello di Matthijs De Ligt. Adesso il nuovo colpo da capogiro potrebbe essere Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund.

A riportare la clamorosa indiscrezione ci hanno pensato i colleghi di calciomercato.it. Stando a quanto affermato dal portale specializzato, Haaland interessa e non poco ai bianconeri che l’avevano già corteggiato quando era al Red Bull Salisburgo. Ma le concorrenti per il prodigio norvegese sono tante ed agguerrite. Infatti anche il Real Madrid starebbe puntando all’acquisto del calciatore del Borussia. Andiamo a vedere le cifre della trattativa.

Calciomercato Juventus, il sogno Haaland può diventare realtà: c’è una clausola da 75 milioni

Buone notizie per la Juventus che potrebbe puntare al colpo Erling Haaland durante il calciomercato. Infatti il centravanti norvegese potrebbe andare via al termine della prossima stagione, quando si attiverà la clausola da 75 milioni di euro. Un prezzo che nonostante la crisi è abbordabile per la dirigenza bianconera.

A riferire la notizia ci ha pensato il portale DefensaCentral.com, secondo il quale per il calciatore ci sarebbe un testa a testa tra Juventus e Real Madrid. Quindi i bianconeri preparano il colpo per il 2022, con diversi investimenti che potrebbero aiutare all’acquisto del bomber norvegese. Vedremo se quindi la Juventus potrà finalmente avere un numero 9 in grado di guidare l’attacco di Massimiliano Allegri.