Calciomercato Inter, offerta monstre per il top player: può partire!

Calciomercato Inter, un altro top player potrebbe partire quest’anno. È arrivata l’offerta monstre per lui

L’Inter sta costruendo la rosa del prossimo anno. Simone Inzaghi è già da qualche giorno al lavoro, in attesa di rinforzi da parte della dirigenza. La priorità è la fascia destra, orfana di Achraf Hakimi finito al PSG. Anche a sinistra potrebbero arrivare nomi nuovi, mentre a centrocampo – dopo la firma di Calhanoglu dal Milan – si valuta una possibile operazione con il Cagliari per Nandez.

Ma non è finita qui per i nerazzurri. Qualora non dovessero arrivare le cessioni da programma, potrebbe partire un altro pezzo da 90. Lautaro Martinez ancora non ha trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale, e da tempo dialoga con il Barcellona. C’è però un altro nome a sorpresa che ha richieste dall’estero, con un’offerta monstre pronta ad essere recapitata: Romelu Lukaku.

Calciomercato Inter, il Chelsea torna su Lukaku

Viste le prestazioni non troppo convincenti di Werner e la partenza di Olivier Giroud – direzione Milan –, il Chelsea è alla ricerca di una punta di spessore per puntare ai massimi obiettivi tanto in Premier League quanto in Europa. Il nome caldo continua ad essere quello di Haaland, in uscita dal Borussia Dortmund sebbene il club tedesco continui a smentire. Stando a quanto raccontato da The Athletic, però, i Blues avrebbero messo sotto la lente d’ingrandimento anche Romelu Lukaku e vorrebbero “riportarlo a casa” in questa sessione di calciomercato.

Difficile comunque che il belga si muova, dopo le continue dichiarazioni d’amore all’Inter. Qualora dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile da 90/100 milioni di euro, è chiaro però che il club Campione d’Italia si vedrà costretto a pensarci.