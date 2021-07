Anticipazioni Masantonio-Sezione scomparsi, ultima puntata assurda: che finale!

Andiamo a vedere le anticipazioni della serie “Masantonio-Sezione scomparsi” e cosa succederà nell’ultima puntata: finale inaspettato!

Tutto pronto per la quarta puntata di ‘Masantonio-Sezione scomparsi‘, la fiction con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi. Infatti la serie ha riscosso una buona percentuale di share, con la Mediaset che l’ha scelto per la sua programmazione estiva. Una scelta vincente, che ha premiato la televisione di Pier Silvio Berlusconi. Durante questa quarta puntata si scoprirà la verità su Elio Masantonio. Infatti il detective è tornato a Genova dopo quasi venti anni.

Il ritorno è avvenuto grazie a De Pra, che gli ha affidato la ricerca di alcune persone scomparse. Al suo fianco avrà ancora il giovane poliziotto Sandro Riva, che a sua volta inizia ad indagare su Masantonio. Nell’ultima puntata abbiamo visto come Elio e Riva hanno indagato sulla scomparsa di un giovane scienziato, che si vergognava dei propri genitori contadini. Alla fine il ragazzo è stato ritrovato in una clinica tedesca per malati mentali.

Anticipazioni Masantonio-Sezioni scomparsi: cosa succederà nella quinta ed ultima puntata

Nel corso della terza puntata sono emerse delle novità su Elio Riva. Infatti l’uomo ha conosciuto la sorella di Masantonio, che gli ha rivelato come non veda il fratello da 17 anni. Mentre invece nella quarta puntata in onda stasera si indagherà sulla scomparsa di un ex giocatore della Sampdoria e di Margherita, amica di De Pra malata di Alzheimer. C’è grande attesa, poi, per la quinta ed ultima puntata.

Stando alle prime anticipazioni Elio seguirà il caso di un pendolare scomparso sulla linea Genova-Casella. Le indagini porteranno Elio a rivivere alcuni momenti della propria adolescenza. Intanto Riva, con l’aiuto di Tina, continuerà a scavare nella sua vita. Dopo aver visto le anticipazioni, diamo tutti appuntamento al venerdì 23 luglio quando sarà trasmessa l’ultima puntata di ‘Masantonio-Sezione scomparsi‘.