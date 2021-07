WhatsApp, novità sensazionale per gli utenti: ora è davvero possibile!

Spunta su WhatsApp una sensazionale novità per tutti gli utenti. A breve, infatti, ogni account potrà essere usato su quattro dispositivi: come fare.

Festeggiano gli utenti di WhatsApp in giro per il mondo. Infatti gli oltre 2 miliardi di account presenti sull’applicazione a breve potranno usare la funzione multi-device senza telefono collegato. Infatti il colosso di Menlo Park potrà essere usato su quattro dispositivi differenti contemporaneamente, il tutto senza che lo smartphone sia connesso al web. Una novità attesa da diversi anni e che finalmente verrà testata sulla Beta dell’applicazione.

Ovviamente non verrà intaccata la sicurissima crittografia end-to-end, che difenderà i nostri messaggi, file multimediali e chiamate. Inoltre il multi-dispositivo sarà accessibile uno smartphone alla volta. Quindi gli utenti dovranno registrare il proprio codice QR sui dispositivi in cui si vorrà utilizzare l’applicazione. Andiamo quindi a vedere come attivare la funzione multi-device all’interno dell’applicazione.

WhatsApp, arriva il multi-device: come attivare il nuovo strumento

La nuova funzione multi-device è pronta a sbarcare su WhatsApp. Inoltre l’accesso al nuovo strumento cambia da Android a iOS. Infatti i due sistemi operativi si divideranno anche sulla nuova funzione presente all’interno dell’applicazione di messaggistica. Partiamo col dire che per avere subito la grande novità bisognerà scaricare l’ultimo aggiornamento da App Store o dal Play Store.

Per accedere al multi-device su Android si dovrà andare su ‘Impostazioni‘, poi cliccare su ‘Dispositivi Collegati‘ ed infine su ‘ Versione Beta Multi-Dispositivo‘. Arrivati qui bisognerà fare tap su ‘Partecipa alla versione Beta‘, attivando così il nuovo strumento di WhatsApp.

Discorso differente invece per quanto riguarda iOS. Ovviamente il percorso da effettuare non è del tutto differente e per ricevere la nuova funzione bisognerà andare su ‘Impostazioni‘, poi successivamente cliccare su ‘Impostazioni‘. Giunti qui bisognerà fare tap su ‘Dispositivi collegati’, Versione beta multi-dispositivo ed infine ‘Partecipa alla versione Beta’.

Quindi finalmente è tutto pronto alla rivoluzione storica di WhatsApp, che a breve potrà essere utilizzata su quattro dispositivi contemporaneamente, senza l’accesso allo smartphone.