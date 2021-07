WhatsApp, arriva la terribile notizia: ora gli utenti rischiano grosso

Novità per ciò che riguarda WhatsApp e i suoi utenti. È arrivata una terribile notizia che fa preoccupare: ecco cosa succede

Sono mesi turbolenti per ciò che riguarda WhatsApp e le sue linee guida per la privacy. Si è parlato a lungo della possibile cessione di dati a Facebook a puro scopo di advertising. Sono arrivate le smentite di rito, ma le indagini continuano. Secondo quanto riferisce l’Edpb, ci sarebbero alte probabilità di violazioni riguardanti la sicurezza, l’integrità e la protezione di WhatsApp e delle altre società controllate dal gigante di Zuckerberg.

Il Garante Ue per la privacy ha lamentato per la scarsità di informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali degli utenti su WhatsApp ai fini di marketing. Una terribile notizia, che fa nuovamente preoccupare le milioni di persone che quotidianamente utilizzano la piattaforma di messaggistica. Sono attese novità già nelle prossime settimane.

WhatsApp e Facebook unite per l’emoji day: la super novità

Avreste mai pensato ad emoji in grado di emettere suoni? Facebook sì, e ha deciso di lanciare ufficialmente le cosiddette Soundmojis. Si tratta di una novità in arrivo su Messenger, e utilizzabile sin da subito sull’app dedicata. Per molti il rollout potrebbe subire rallentamenti, ma tutti dovrebbero potervi accedere nel corso di due giorni al massimo. Che sia un applauso, un rullo di tamburi o delle risate malvage, finalmente anche i simboli che inviamo ai nostri amici potranno risultare più caratteristici.

E non è finita qui, perché ci sono anche clip audio esclusive prese da programmi TV e film apprezzatissimi come la comedy Brooklyn Nine-Nine. Ad oggi ci sono ben 27 emoji col suono, ma la libreria verrà allargata regolarmente nel corso dei prossimi mesi. Per accedervi, basta fare tap sulla faccina sorridente accanto allo slot del messaggio. Ancora non è chiaro se il tutto arriverà anche su WhatsApp.