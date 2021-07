Uomini e Donne, Sossio Aruta è un fiume in piena: durissimo sfogo – FOTO

L’ex tronista del trono over di Uomini e Donne si sfoga sui propri profili social. Andiamo a vedere le parole di Sossio Aruta che ne ha per tutti.

Sossio Aruta è uno dei protagonisti indimenticabili del Trono Over di Uomini e Donne. L’influencer è anche l’ex bomber del Cervia di Ciccio Graziani che ha raggiunto le case degli italiani con il reality ‘Campione del Cuore’. Nella giornata di ieri, però, il ‘Re Leone’ è tornato a sfogarsi sul suo profilo social. Infatti Sossio si è lamentato delle continue critiche che gli arrivano nonostante sia in televisione da molto tempo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Diana Del Bufalo, l’indizio social non lascia dubbi: nuova fiamma? – FOTO

L’ex tronista, infatti, ha postato una foto in cui è al mare e sopra ci ha aggiunto una didascalia in cui punge chi non perde occasione per criticarlo. Senza troppi giri di parole Aruta ha affermato: “Nessuno mi ha regalato niente!“. Una presa di posizione forte per l’influencer stabiese che rispedisce ogni critica al mittente. Andiamo quindi a vedere il suo post pubblicato sul profilo Instagram.

Uomini e Donne, lo sfogo di Sossio Aruta: “Nessuno mi ha regalato niente”

Sossio Aruta ha così postato una sua foto al mare, in cui ha aggiunto una didascalia in cui afferma: “Sia nel bene che nel male, io la mia vita me la godo. Degli altri??? Non mi frega un c***o! NESSUNO MI HA MAI REGALATO NIENTE!“. Parole al vetriolo per l’ex tronista che ha raggiunto l’apice del suo successo proprio grazie a Uomini e Donne. Infatti Sossio è ancora fidanzato con Ursula Bennardo, dama scelta durante il programma.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Royal Family, la Regina Elisabetta è furiosa: il motivo della sua rabbia!

Pubblicando lo stesso post, Sossio Aruta ha voluto aggiungere un’altra descrizione in cui tuona: “Dedicato a voi leoni da tastiera e pantegane da marcapiede“. Infine il fidanzato di Ursula Bennardo ha concluso con altre parole al veleno nei confronti degli haters, scrivendo: “Sciaquatevi la bocca quando pronunciate il mio nome. Grazie“. Clima teso quindi in casa Aruta, che proprio non ne può più delle critiche provenienti dal web.