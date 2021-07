La trasmissione del dating show condotto da Maria de Filippi improvvisamente non andrà in onda. Il motivo.

Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, la cui ultima puntata andata in onda risale allo scorso 28 maggio, dopo la prima puntata in replica trasmessa mercoledì 14 luglio non compare più in palinsesto. Il 14 luglio è andata in onda la scelta di Lorenzo Riccardi, avvenuta nel 2019.

Dopo questa scelta, in programma erano previste altre puntate con le scelte dei tronisti Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Purtroppo in data mercoledì 21 luglio, il programma Uomini e Donne, non compare più in palinsesto.

Uomini e Donne, salta a sorpresa la trasmissione: il motivo

Al posto di Uomini e Donne c’è il film Benvenuti al Sud, diretto da Luca Miniero e interpretato da Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro e Valentina Lodovini. La trama racconta le peripezie di Alberto Colombo, direttore di un ufficio postale della Brianza, che sogna di essere trasferito a Milano.

Al momento non è dato sapere se le repliche di Uomini e Donne siano destinate a tornare in onda nelle prossime settimane o se siano state del tutto cancellate dal palinsesto. In fondo, la prima puntata trasmessa il 14 luglio, non ha riscosso molto successo.