Uomini e Donne, ex tronista rivela il suo dramma: la verità spiazza tutti

L’ex tronista di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, ha rivela un dramma vissuto qualche tempo fa.

Dal 23 febbraio scorso il nome di Samantha Curcio è diventato uno dei più cliccati sul web. L’ex tronista, succeduta sul trono a Sophie Codegoni (possibile nuova fiamma di Fabrizio Corona), è stata la prima tronista curvy del programma. Gran bella novità questa data l’abitudine di vedere come protagoniste ragazze atletiche e snelle.

La bella 30enne di Sapri che ha colpito oltre che per la sua bellezza, anche per il suo carattere fumantino ha ha raccontato in diretta su Instagram alcuni aspetti della sua persona chiacchierando con una psicologa, in particolare toccando l’argomento alimentazione e problemi ad essa legata.

Uomini e Donne, ex tronista confessa il suo segreto: la verità spiazza tutti

Samantha Curcio ha raccontato il suo rapporto con l’obesità e di come l’approccio negativo all’alimentazione possa essere dannoso sia per il corpo che per la salute stessa della persona. Inoltre ha anche parlato di alcuni meccanismi mentali che si attivano in certe circostanze.

“Mi capitava, durante l’alimentazione con la nutrizionista, quando sgarravo un pochino, che il mio cervello ‘dicesse’ ‘Oggi hai sgarrato, continua a sgarrare’ – ha rivelato a cuore aperta Samantha Curcio -. Quando sgarravo mi sentivo rassegnata, pensavo ormai è andata e amen, pace. Prima non mi amavo, ho vissuto per tanti anni il non amore verso la mia persona, poi invece ora si, è diverso”.