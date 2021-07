Uomini e Donne, amatissimo volto a Ballando con le Stelle? Annuncio bomba

Milly Carlucci sta completando il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Tra i possibili partecipanti c’è un volto noto di Uomini e Donne.

Sono giorni frenetici per Milly Carlucci e gli autori di ‘Ballando con le Stelle‘, che stanno cercando di comporre il nuovo cast del dance show di Rai 1. Infatti la trasmissione è stata confermatissima nel palinsesto della televisione statale, con i telespettatori pronti a vedere i volti noti dello spettacolo esibirsi nella gara di ballo. Al momento gli unici due nomi confermati sono quello di Federico Fashion Style, fortemente voluto dalla Carlucci, e Morgan.

Mentre invece sarebbe vicina a dare l’ok anche Bianca Guaccero. La conduttrice di Detto Fatto negli ultimi giorni ha rilasciato un’intervista in cui ricorda la sua grande amicizia con Raimondo Todaro. Il ballerino in una sua diretta social aveva affermato di voler ballare a tutti i costi con l’amica. La Guaccero però ha precisato: “Non ho fatto il provino per Milly, ma io amo ballare. Ho fatto dodici anni di danza moderna, quindi per me sarebbe meraviglioso coltivare questo mio aspetto“. Al cast però potrebbe aggiungersi anche un volto noto di Uomini e Donne, andiamo a scoprire chi è.

Da Uomini e Donne a Ballando con le stelle: Beatrice Valli si propone alla Carlucci

Intanto non mancano le proposte a Milly Carlucci per partecipare al programma. Infatti l’ultima a chiamare la conduttrice di ‘Ballando con le Stelle’ è Beatrice Valli. La modella ed ex protagonista di Uomini e Donne è interessata a partecipare al programma ed in una recente intervista ha dichiarato: “Come programmi posso dire che mi piacerebbe tanto partecipare a Ballando con le Stelle 2021. Trovo che Milly Carlucci sia una donna magnifica, chissà se prenderà seriamente il mio appello“.

Inoltre la candidatura della Valli non solo avrebbe entusiasmato il compagno Marco Fantini, ma avrebbe portato ulteriore hype al programma. Infatti a proporsi a Carlucci ci ha pensato anche Sara Croce. La modella di Garlasco si vedrebbe bene all’interno del contenitore di Rai 1, ed ai microfoni ha affermato: “Vorrei partecipare a ‘Ballando con le Stelle’ perché è un programma che ho sempre seguito assieme ai miei nonni. Sarebbe un’occasione per imparare a ballare visto che sono negata“. Quindi anche la Croce apre ad una partecipazione al programma, con l’intento di imparare qualche passo di danza.