Uomini e Donne, addio a Gemma Galgani? C’è l’annuncio

Gemma Galgani è uscita allo scoperto sul magazine di Uomini e Donne circa il suo futuro in trasmissione e tantissime altre vicende

A Uomini e Donne Magazine, Gemma Galgani ha dato libero sfogo sulla sua ultima annata nell’omonimo dating show di Maria De Filippi. Nonostante Torino sia la sua casa, la dama del Trono Over si è stabilita a Roma dove sta organizzando un weekend in compagnia della sua compagna d’avventura Ida Platano.

LEGGI ANCHE > > > Temptation Island, avvistata coppia fuori dal programma: stanno ancora insieme

NON PERDERTI > > > Libero De Rienzo, morto a 44 anni l’attore partenopeo

Lungo l’intervista, la dama torinese ha ricordato malinconicamente la passeggiata lungo la cittadina di Bonassola, in Liguria, fatta con Marco Firpo “il lupo di mare dai lunghi capelli biondi”, nonostante il loro non sia stato un lieto fine. Sulla passata edizione, la Galgani ammette che c’è una cosa che non rifarebbe: “Non mi sarei riproposta più volte a Maurizio di Milano, nonostante mi sia piaciuto tanto”.

LEGGI ANCHE > > > Claudia Gerini, notizia sensazionale al risveglio: fan senza parole

Uomini e Donne, Gemma Galgani parla del suo futuro al dating show

Numerosi i rumors che vedevano la Galgani lontana dagli studi Mediaset dopo anni, ma la sua figura è diventata indispensabile per il dating show. A commentare un suo possibile addio è lei stessa che, per adesso, non ne vuole sapere: “Il lavoro ai ferri e lo scialletto sulle spalle, come dico sempre, possono ancora aspettare”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Elena Santarelli, decisione sorprendente della Rai: nessuno lo immaginava

Una bella parentesi la dama torinese la dedica alla sua rivale, Isabella Ricci, ammettendo che le due non sono amiche: “Se mi dovesse chiamare le direi ‘Benvenuta nel 2021′”, riferendosi al fatto che ha da poco aperto un profilo Instagram. “Ora mi sembra abbia superato la sua timidezza, le sue perplessità e la sua mancanza di tempo nei confronti dei social, dove è diventata piuttosto attiva”, ha concluso.