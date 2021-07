The Voice Senior 2, addio ad Al Bano: nome da sogno al suo posto

The Voice Senior 2 va pian piano a definirsi e sembra essere ormai certo l’addio di Al Bano che verrebbe sostituito da un nome eccezionale

Orietta Berti coach di The Voice Senior 2. Un’indiscrezione che ha del pazzesco e che vede al centro della scena la Regina indiscussa del momento della scena italiana. Tra il Festival di Sanremo e la hit estiva con Achille Lauro e Fedez, Mille, Orietta Berti è diventata l’idolo anche di molti giovani ed il suo approdo al talent show ne favorirebbe soltanto gli ascolti.

La seconda edizione è in fase di scrittura e stando a quanto riportato da TvBlog, Orietta Berti sarebbe la ciliegina sulla torta per una partenza da venerdì 19 novembre con al timone l’indiscussa Antonella Clerici.

The Voice Senior 2, addio ad Al Bano

A cedere la poltrona ad Orietta Berti sarà Al Bano che non sarà riconfermato – insieme a Jasmine Carrisi – per la seconda edizione del talent show. La cantautrice emiliana affiancherà gli altri tre giudici Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino che saranno riconfermati. Sebbene si tratti soltanto di indiscrezioni, al momento, l’idea di una giuria così composta è molto allettante e potrebbe portare ottimi risultati in termini d’ascolti visto e considerata la varietà degli artisti presenti.

Attualmente Orietta Berti è molto richiesta sul piccolo schermo, da Tale e Quale Show al Grande Fratello VIP: soltanto un programma, alla fine, la spunterà e riuscirà ad averla tra le proprie fila.