Royal Family, nuova bufera a causa della clamorosa decisione: c’entrano Harry e Meghan

Non c’è pace per la Royal Family, con l’ultima notizia riguardante Harry e Megan che scuote i Reali d’Inghilterra: cosa sta succedendo.

La Royal Family è ancora al centro di turbolenze a causa dei rapporti con i duchi di Sussex: Harry e Meghan. Il principe e la sua dama, infatti, si sono allontanati dalla Famiglia Reale lasciando tutti i privilegi e trasferendosi negli Usa. Durante quest anno, inoltre, avrebbero rilasciato un intervista choc ad Oprah Winfrey. La conversazione con la conduttrice americana ha fatto il giro del web e si sarebbe guadagnata anche una candidatura agli Emmy Awards.

Il possibile riconoscimento per le confessioni “Reali” potrebbe andare a scuotere nuovamente la famiglia Windsor. Gli Emmy sono il più grande premio televisivo a cui una persona può ambire ed inoltre Meghan, in questo caso, lo vincerebbe come Duchessa di Sussex. Stando alle nomination del prestigioso premio, l’intervista sarebbe stata candidata per la sua “eccezionale saggistica“. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli sulla candidatura.

Royal Family, Harry e Meghan candidati ad un Emmy Awards: i dettagli

L’intervista dello scorso 7 marzo riuscì ad ottenere il Prime Time della Cbs. Inoltre a causa delle accuse di razzismo, l’immagine della Royal Family subì un duro colpo. Infatti i Reali d’Inghilterra temevano che il piccolo Archie avesse la carnagione troppo scura. I due inoltre affermarono che la monarchia rimase indifferente di fronte alle richieste di aiuto di Meghan incinta sull’orlo del suicidio e che Carlo, una volta sul trono, avrebbe negato il titolo di principe ad Archie.

Un duro attacco arrivo anche nei confronti di Kate Middleton, che avrebbe fatto piangere Meghan pochi giorni prima del matrimonio per i vestiti delle piccole damigelle. La rottura tra Harry e William, invece, risale a marzo 2019 quando il fratello maggiore venne informato del (presunto) bullismo della Markle ai danni del personale di Kensington Palace. William criticò il modo di fare di Meghan, trovando l’opposizione del fratello. Da quel momento sono iniziate le frizioni tra i duchi di Sussex e la Famiglia Reale.