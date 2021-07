L’ultima edizione dell’Isola dei Famosi è stata particolarmente ricca di colpi di scena e personaggi che hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Sono stati rivelati i retroscena.

L’isola dei Famosi è terminata da poco più di un mese e tutti i naufraghi, conduttori e inviati compresi, sono tornati alla vita di sempre e a organizzare il proprio futuro. A distanza di alcune settimane dalla conclusione programma, a fare un bilancio della sua esperienza in Honduras a SuperGuidaTv è Massimiliano Rosolino.

L’ex campione di nuoto ha confidato che una delle missioni che si era imposto prima di intraprendere il viaggio nel reality era quella di trasmettere ai naufraghi i valori della “resistenza” e dello “sport”. E su questo si è detto soddisfatto.

Isola dei Famosi, i retroscena dell’ultima edizione: “Ha sofferto tanto”

Massimiliano Rosolino potrebbe essere uno dei prossimi concorrenti del GF Vip ma, come ammesso da lui stesso, se dovessero contattarlo per un Isola dei Famosi 2.0 non esisterebbe un solo attimo: accetterebbe immediatamente. Dopo questa piccola riflessione, l’ex inviato si è lasciato andare in una riflessione su due concorrenti: Awed e Gilles Rocca. “Ce ne sono stati solo due che a mio avviso non si sono divertiti mai. Mi riferisco ad Awed e a Gilles Rocca. Mi è dispiaciuto anche vedere Miryea e Francesca Lodo patire la fame – ha aggiunto -. Da sportivo ho cercato di trasmettere a tutti il valore della resistenza. Credo che in molti l’abbiano assaporato però”.

Poi ancora: “Andrea Cerioli, che all’inizio abbiamo visto affaticato si è poi divertito. Ho visto soffrire tanto anche Ignazio e Andrea Diamante. E poi Roberto Ciufoli che pur essendo stato nominato tante volte ha dimostrato di essere il più serio dando il filo da torcere a tutti”.