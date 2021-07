Gerry Scotti si lascia andare: “È il mio più grande dispiacere”

Intervistato dal Corriere della Sera, Gerry Scotti si è lasciato andare ad una lunga e commovente intervista sul suo passato

È uno dei volti più amati della televisione italiana. La carriera di Gerry Scotti parte da lontano, con la musica che ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella sua vita. In un’intervista molto commovente e profonda rilasciata per Il Corriere della Sera, il conduttore ha svelato alcuni dei sui ricordi più cari legati al passato.

“Cantare con Zucchero è stata l’emozione più bella e forte mai provata. In quei tre minuti sul paco, c’è stato il riassunto dell’altra vita che avrei voluto vivere” ha raccontato Gerry, tornando ad un evento nel quale ebbe l’opportunità di partecipare come pubblico e come controfigura.

Gerry Scotti: “È questo il mio più grande dispiacere”

“Il mio più grande dispiacere? Sicuramente quando avevo il biglietto per il concerto di David Bowie ma, per motivi di lavoro, non sono riuscito ad andare” ha raccontato Gerry Scotti ai microfoni del Corriere della Sera. Un lungo racconto quello del conduttore televisivo, incentrato proprio sulla musica a lui tanto cara. Sia da giovane che quando ha iniziato a lavorare in radio – fa sapere Gerry – sono stati tantissimi i concerti ai quali ha avuto la possibilità di partecipare.

Oltre a Bowie, Scotti ha dovuto rinunciare in passato anche al concerto dei Rolling Stones: “È uno dei miei più grandi rimpianti“. Intanto, dopo le vacanze lo storico conduttore si prepara a tornare su Canale 5 con una nuova edizione di Tu si que vales. Le riprese sono iniziate proprio in questi giorni, e il programma tornerà presto a tenere compagnia agli italiani il sabato sera.