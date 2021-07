Fortnite e le skin più rare: la classifica aggiornata a luglio 2021

Vi siete mai chiesti quali sono le skin più rare e ricercate su Fortnite? Ecco una classifica aggiornata al mese di luglio 2021

L’universo Fortnite è in costante evoluzione. Lo sanno bene i milioni di giocatori in tutto il mondo, abituati ai continui aggiornamenti da parte di Epic Games. La software house vuole rendere il suo battle royale sempre fresco e al passo coi tempi, a suon di collaborazioni, partnership e crossover di livello.

Da questi accordi nascono spesso eventi, ma anche (e soprattutto) skin. Lo shop in-game si aggiorna ogni giorno e, sebbene molti dei costumi più amati vengano riproposti spesso, ce ne sono altri che invece non vedono la luce da mesi o addirittura anni. Ecco quali sono le skin più rare e ricercate ad oggi.

Fortnite, ecco le skin più rare ad oggi

Partiamo dal quinto posto. Tra le skin più rare di Fortnite c’è quella di Black Widow. Sono passati ben 800 giorni da quando è stata vista per la prima volta nello shop, e moltissimi giocatori non hanno avuto la possibilità di acquistarla subito. Potrebbe tornare presto, considerando l’uscita del nuovo film della Marvel. Al quarto posto Hyperion, che ha fatto la sua ultima apparizione il 30 gennaio del 2019. Manca dunque da quasi 900 giorni, troppi per molti giocatori.

Ultimo gradino del podio per Hacivat, una skin aggiunta nell’estate del 2018 e che poi non è mai stata riproposta. Sono passati quasi 1000 giorni, e non è detto che torni. Medaglia d’argento per l’Aerai Assault Trooper, una skin datata prima season del primo capitolo di Fortnite. E chiudiamo la classifica con Renegade Raider, ad oggi luglio 2021 la skin più rara in assoluto!