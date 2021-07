Federica Panicucci, disavventura al rientro dalle vacanze: l’annuncio – VIDEO

Federica Panicucci, disavventura al rientro dalle vacanze: l’annuncio su Instragram. Per la presentatrice arriva subito una brutta notizia

Questa è un’estate particolarmente fortunata per i colori azzurri. La Nazionale ha conquistato l’Europeo di Wembley contro l’Inghilterra, per la prima volta Matteo Berrettini ha portato un italiano in finale a Wimbledon e la delegazione olimpica in partenza per Tokyo ha numeri da record. Tutte notizie positive che si aggiungono a quelle ben più importanti che riguardano la pandemia. Al di là di un leggero aumento dei contagi negli ultimi giorni, fisiologico viste le riaperture, la campagna vaccinale sembra dare i propri frutti. Questo sta permettendo a gran parte degli italiani di potersi godere queste settimane in riva al mare o nei luoghi turistici per eccellenza. Non fa eccezione nemmeno Federica Panicucci, che assieme al compagno e ai figli si è trasferita in Versilia per godersi le meritate ferie.

Federica Panicucci, disavventura al rientro dalle vacanze: traffico bloccato a Milano

Mattino Cinque, di cui è ormai conduttrice da anni, ha collezionato ancora una volta ottimi ascolti e la attende per un’altra interessante stagione a partire da settembre. Nonostante l’impegno con Mediaset sia ancora distante, la showgirl è stata in questi giorni a Milano, almeno di passaggio. I fan lo hanno scoperto tramite il suo profilo Instagram, sul quale ha postato una storia davvero singolare. Al volante della propria automobile, la Panicucci si è ritrovata nel più classico ingorgo di traffico, tipico del capoluogo lombardo. Il suo commento social è stato piuttosto eloquente:

“Male, male e a tratti malissimo”.

Un brutto inconveniente che non ha tolto del tutto il sorriso alla presentatrice che ha infatti condiviso anche una piacevole sorpresa. Una volta tornata a casa, infatti, ha trovato una serie di gioielli e accessori a lei molto graditi, forniti da un’azienda prontamente ringraziata all’interno di una storia con tanto di foto. Insomma tutto è bene ciò che finisce bene.