Donnarumma, parla il suo primo presidente: “Aveva un grande difetto” – VIDEO

In una recente intervista, il primo allenatore di Gianluigi Donnarumma ha raccontato alcuni retroscena sulle origini del portiere

È sicuramente il nome del momento. Stiamo parlando di Gianluigi Donnarumma, eroe della Nazionale di Roberto Mancini e nuovo portiere del PSG. Dopo 6 anni di prima squadra al Milan, il giocatore originario di Castellammare di Stabia ha deciso di dare una svolta alla sua carriera e andare sotto la Tour Eiffel insieme a campioni del calibro di Mbappé e Neymar.

In una recente intervista, il nostro Enrico Nocera ha intervistato il presidente dell’A.S.D. Club Napoli Ciro Amore. Ecco alcuni interessanti retroscena sulle origini del 22enne campione d’Europa.

Donnarumma, parla il presidente dell’A.S.D. Club Napoli: “Sempre stato un vincente”

Il nostro Enrico Nocera ha avuto la possibilità di intervistare Ciro Amore, presidente dell’A.S.D. Club Napoli. “Gianluigi ha avuto un dono dalla natura. Quando veniva qui a seguire l’allenamento del fratello, invece che rimanere a guardare si metteva in porta e chiamava gli altri ragazzi a tirare. Già da piccolo aveva la predisposizione a diventare portiere” ha spiegato, aggiungendo poi: “Stava sempre qua, era uno dei pochi ragazzi che riusciva a conciliare lo studio e gli allenamenti. Non mancava mai, ce lo trovavamo sempre in campo“.

“L’unico difetto che aveva è che quando perdeva, si arrabbiava. Ce l’aveva nel suo DNA il fatto di voler sempre vincere” ha poi continuato: “Europei? È stata un’emozione grandissima, nella mente ti tornano episodi di quando lui era piccolino e ti veniva a chiedere gli ostacoli o le casacche. Vederlo in TV alzare la coppa è stato spettacolare”.

Infine, un ultimo retroscena su quando muoveva i primi passi alla scuola calcio: “Faceva delle cose che non fanno i ragazzini della sua età. Già quando andava nello spogliatoio si comportava da professionista, dopo 5 minuti era pronto come i campioni che devono fare le interviste. Ogni volta dico sempre che il Milan aveva preso il Maradona dei portieri, e lo continuerò a dire. Fra un paio d’anni sarà il più forte del mondo“.