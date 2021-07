Diana Del Bufalo, l’ultima battuta scatena i social: donne infuriate – VIDEO

Diana Del Bufalo, l’ultima battuta su un tema delicato scatena i social: donne infuriate, l’ironia questa volta non ha colto nel segno

Di questi tempi, certi temi è meglio evitarli o almeno non fare ironia e adesso lo sa anche Diana Del Bufalo. Una battuta, perché questa era la sua volontà, che si è trasformata in un boomerang per la showgirl e attrice romana che ha raccontato sui social in maniera ironica i suo rapporto con il catcalling.

Ha ammesso di essere una delle poche donne che non si imbarazza se riceve qualche fischio dagli uomini e attenzioni quando giura per strada. Come racconta nel suo breve video, era in macchina e “due uomini, a distanza di 5 minuti… ‘aho ah bella… ah bona…’… Ma in questo stato? Sarà che sono una delle pochissime donne a cui piace il catcalling, però… siete falsi”.

Lei si riferiva al fatto che non era nemmeno truccata, era uscita così senza pensarci e non si aspettava quegli apprezzamenti. Solo battute che come tali dovevano essere prese, ma evidentemente l’argomento invece non può essere trattato con leggerezza come ha fatto lei.

Diana Del Bufalo, l’ultima battuta scatena i social: le donne non l’hanno perdonata

O almeno così la pensa la maggioranza di quelli che hanno commentato l’uscita di Diana Del Bufalo. Il suo video in pochissimo è diventato virale sul web andando anche in tendenza su Twitter e di certo non se lo sarebbe immaginato nemmeno lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diana del Bufalo (@dianadelbufalo)

Accanto a pochi che hanno colto subito la vena ironica ponendo l’accento sul fatto che ci sono problemi peggiori da affrontare, la maggioranza dei commenti è di tenore negativo. Sono soprattutto le donne a sentirsi tradite perché dicono che l’attrice ha sbagliato a usare l’ironia sui un tema forte come quello. Insomma, stanno tutte dalla parte di Aurora Ramazzotti che qualche tempo fa sempre sui social si era apertamente schierata contro i catcalling. Per ora Diana ha preferito lasciar perdere e non contro replicare.