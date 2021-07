Claudia Gerini, notizia sensazionale al risveglio: fan senza parole

Risultati strepitosi quelli di Claudia Gerini e di tutto il cast: un risveglio dolce ed i fan senza parole, meravigliati per quanto successo

Un film del 2017 di Michela Andreozzi, con protagonista Claudia Gerini, Giorgio Pasotti, Lillo e Stefano Fresi ha raccolto su Canale 5 dalle 21:30 ben 2.119.000 spettatori pari al 12.2% di share battendo tutto il resto della concorrenza. Nonostante sia un film vecchio di 4 anni, quella in TV è stata la prima messa in onda, anche se è attualmente disponibile per l’acquisto o il noleggio su Prime Video.

Finalmente Mediaset può tirare un sospiro di sollievo, in fatto di ascolti, con 901.000 spettatori ed il 5.1% di share su Italia 1 con il film dell’omonima saga, datato 2006 The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Su Rete 4, invece, Le Crociate ha totalizzato 569.000 spettatori con il 3.7% di share.

Tutti gli ascolti TV di giovedì 15 luglio

Nonostante il prime time di Rai 1 sia stato senza eguali – Sogno Azzurro ha raccolto 4.133.000 spettatori con il 21.2% – la replica di Italia-Inghilterra non può dirsi un gran successo: 1.728.000 spettatori pari al 13.2%. La dimostrazione che, certe emozioni, le vivi una volta sola.

Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 1.101.000 spettatori pari al 6.1% di share, mentre su Rai 3 A Raccontare Comincia Tu, con Raffaella Carrà e Renato Zero, ha raccolto davanti al video 1.505.000 spettatori pari ad uno share dell’8.5%.