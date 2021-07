Anticipazioni Brave and Beautiful, cambia tutto: decisione inaspettata

Le anticipazioni di Brave and Beautiful fanno sapere di una decisione inaspettata che cambierebbe le sorti della soap opera turca

La nuova soap opera turca sta appassionando il pubblico italiano, Canale 5 ha deciso di sostituire Mr Wrong – Lezioni d’Amore, riservando uno spazio a Brave and Beautiful alle 14:45 su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Nonostante il personaggio principale non sia più Can Yaman – come abituati finora – l’attore e modello Kıvanç Tatlıtuğ sta riuscendo a tenere la scena.

Le anticipazioni di Brave and Beautiful a partire da lunedì 19 luglio, fanno sapere che ci sarà una decisione fondamentale che terrà col fiato sospeso tutta la soap opera turca. Mihriban (Devrim Yakut) è stanca di scontrarsi costantemente col nemico, Tahsin Korludag (Tamer Levent), pertanto matura l’idea di vendere tutte le sue proprietà per trasferirsi altrove.

Anticipazioni Brave and Beautiful, l’incontro tra Cesur e Tahsin

Intanto che Bulent (Serkan Altunorak) prova a convincere Mihriban a rimanere e non darla vinta al suo avversario vendendo le sue proprietà e trasferendosi, Tahsin invita Cesur a cena per discutere di affari. I due non saranno soli, in quanto, all’incontro sarà presente anche tutto il resto della famiglia.

Intanto, Suhan non si fida di Cesur e comincia ad investigare sul suo passato per trovare gli scheletri nell’armadio. Se da un lato c’è del tetro, dall’altro arrivano buone notizie: Sirin (Imak Örnek) e Kemal (Firat Altunmese) finalmente scelgono la data per convolare a nozze.