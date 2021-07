Anticipazioni Beautiful, incidente in moto: amato personaggio rischia di morire

Le anticipazioni di Beautiful creano parecchia suspense per uno dei personaggi più amati che rischia di morire in seguito ad un incidente

Le anticipazioni di Beautiful da lunedì 19 a sabato 24 luglio fanno sapere di un terribile colpo di scena all’interno della soap opera americana. Steffy avrò un gravissimo incidente in moto che le farà perdere i sensi: l’auto con cui si è scontrata è quella di Bill, la figlia di Ridge viene portata in ambulanza verso l’ospedale più vicino ed entra in coma.

A partire dalle 13:40 su Canale 5, come di consueto, vedremo anche Katie che non riesce a farsi una ragione sul bacio che ha visto tra Bill e Brooke: la delusione da parte della sorella e del marito è troppo grande. A tal proposito viene supportata da Donna che prova a farle trovare un punto d’incontro con i due.

Anticipazioni Beautiful, cosa succede con Sally, Flo e la dottoressa Escobar

Quello di Sally non è più un segreto, la dottoressa Escobar e Flo ne sono ormai a conoscenza. La Spectra non si arrende e non accetta che il suo segreto sia venuto alla luce del giorno, pertanto colpisce Flo alla testa e la rapisce: vuole tornare a tutti i costi con Wyatt, anche se ciò volesse dire sacrificare una vita.

Nonostante la dottoressa Escobar tenti di far ragionare Sally, quest’ultima aspetta il risveglio di Flo per svelarle il suo piano: vuole sedurre Wyatt e farsi mettere incinta. Mentre la dottoressa chiede alla Spectra di autodenunciarsi, Flo ne approfitta per colpirla: nello scontro Sally cade e batte la testa.