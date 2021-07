WhatsApp, si può nascondere il numero e utilizzare lo stesso: come fare

Spunta su WhatsApp un nuovo trucco per nascondere il numero di cellulare ma continuare ad utilizzare i servizi. Andiamo a vedere come fare.

WhatsApp è l’applicazione leader nel settore della messaggistica istantanea, ma come tutti sanno è impossibile creare un account senza il proprio numero di cellulare. Spesso però non è detto che ogni utente sia disposto a mostrare il proprio numero di cellulare, specialmente quando parliamo di privacy all’interno dell’applicazione. Eppure esiste un trucco escogitato dagli utenti anche per rimediare a questa falla di Menlo Park.

Infatti per nascondere il proprio numero si potrà ricorrere ad un nuovo numero per gestire le nuove conversazioni o chiamate. L’applicazione più utilizzata per svolgere questo trucco è Google Voice che ti fornisce un numero in grado inoltrare chiamate, effettuare chiamate telefoniche gratuite negli Stati Uniti e inviare messaggi a familiari e amici. L’applicazione è di gran successo specialmente negli Usa e permette agli utenti di tenere nascosto anche il proprio numero di cellulare creando un account temporaneo. Andiamo quindi a vedere l’ultima funzione in arrivo sull’applicazione.

WhatsApp, nuovo strumento per immagini e video: tutte le novità

WhatsApp continua ad aggiornarsi di continuo, specialmente durante gli ultimi mesi. Infatti sono arrivate nuovissime funzioni che sono riuscite a migliorare l’applicazione, anche copiando alcune competitor. Nell’ultimo mese abbiamo visto l’arrivo di audio con la velocità doppia, , ma non è l’unica funzione pronta a migliorare l’applicazione. Infatti a breve l’app implementerà i contenuti multimediali visualizzabili una sola volta. La funzione dovrebbe arrivare a breve sulla versione Beta dell’applicazione di messaggistica.

A breve quindi invieremo foto o video potremo selezionare la funzione grazie ad un nuovo tasto inserito nella parte destra del box per inviare i messaggi. Il contenuto in questione sarà poi cancellato automaticamente una volta che il destinatario lo avrà aperto. Inoltre se il destinatario avrà disattivato la funzione della spunta blu, il mittente saprà comunque se il contenuto è stato visualizzato o meno. Inoltre la funzione sarà utilizzabile anche nelle chat di gruppo, con l’amministratore che potrà decidere se attivarla o meno.