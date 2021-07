Tale e Quale Show, anche un ex vincitore di Amici e un super artista nel cast della prossima e attesissima edizione.

Tale e Quale Show sta scaldando i motori in vista del ritorno in televisione che avverrà dal prossimo venerdì 17 settembre. Tra qualche giorno invece verrà completato il cast del programma, ma grazie a diverse indiscrezioni del web sappiamo che a prendere parte del programma ci saranno diversi ex concorrenti del Grande Fratello Vip come Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Guenda Goria che sono stati a più riprese avvicinati allo show di Rai1.

Oltre ai gieffini, ad essere accostate alla nuova edizione di Tale e Quale Show c’è Federica Nargi, che potrebbe quindi prendere parte alla prossima stagione dello show di Carlo Conti. Ma oltre alla moglie di Alessandro Matri ci sarà un’altra donna amatissima dal pubblico. Carlo Conti ha voluto fortemente nel suo show Alba Parietti, la mamma di Francesco Oppini che non ha di certo bisogno di presentazioni. La Parietti ha partecipato spesso e volentieri, sebbene a distanza, alle dinamiche del programma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Rosalinda Cannavò-Dayane Mello, la verità sul bacio: testimone vuota il sacco – FOTO

Tale e Quale Show, la lunga lista dei concorrenti: quante novità

Oltre ai gieffini, Alba Parietti, Federica Nargi e così via, a partecipare a Tale e Quale Show saranno Francesca Alotta – vincitrice di un Sanremo giovani con il brano “Non amarmi” insieme ad Aleandro Baldi -, Dennis Fantina ex concorrente del talent show Saranno famosi diretto e condotto da Maria De Filippi. Gli altri due ultimi concorrenti non sono ancora stati decisi, ma fra di loro ci potrebbe essere l’attore comico Biagio Izzo.

Per quel che riguarda la giuria, detto dell’uscita di Vincenzo Salemme per impegni cinematografici, al suo posto pare ormai ai dettagli la chiusura del contratto per Cristiano Malgioglio, che affiancherebbe Loretta Goggi e Giorgio Panariello.