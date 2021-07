Rosalinda Cannavò-Dayane Mello, la verità sul bacio: testimone vuota il sacco – FOTO

Un’amicizia ben consolidata all’interno del Grande Fratello VIP, ma poi qualcosa è andato storto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Chi non ha mai visto del tenero tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, probabilmente non ha visto l’ultima edizione del Grande Fratello VIP. La loro meravigliosa amicizia, forse qualcosa in più, è cominciata a vacillare dal momento in cui Adua si è avvicinata all’attuale fidanzato, Andrea Zenga. Ciononostante, le due concorrenti sono rimaste in buoni rapporti, pur non avendo quel continuo contatto fisico.

Tuttavia, negli ultimi giorni, Adua Del Vesco ha ammesso al settimanale Chi di aver rivisto la sua compagna d’avventura brasiliana e tra le due c’è stato un altro bacio: “Poco tempo fa ho visto Dayane per uno shooting. C’è stato un momento in cui lei mi ha dato un bacio a stampo fortissimo, un po’ come succedeva al Grande Fratello Vip. Io mi sono irrigidita. Voglio bene a Dayane, ma non voglio illudere nessuno. Non c’è alcuna storia, c’è solo una bella amicizia. Nient’altro. Almeno da parte mia è così”. A non gradire il gesto, ovviamente, è stato Andrea Zenga che ha commentato piuttosto stizzito dalla situazione.

Rosalinda Cannavò-Dayane Mello: il fotografo vuota il sacco

A vuotare il sacco sulla situazione è stato direttamente il fotografo dello shooting cui ha fatto riferimento Rosalinda Cannavò. Tramite il suo profilo Instagram, Francesco Chiappetta ha affermato quanto ha visto.

“Quel bacio io l’ho visto e l’ho anche fotografato e credo non ci sia nulla di male in quello che è successo, anzi è stato un bellissimo momento a conclusione di una giornata piena di emozioni. Mi è sembrato molto spontaneo da entrambe le parti, ma se per Adua Del Vesco non lo è stato, intendo un bacio affettuoso e spontaneo, privo di costrizione, allora posso affermare che è una bravissima attrice. Mi scuso anticipatamente se queste parole possono offendere qualcuno, ma è semplicemente la sensazione che ho avuto sul set. Rispetto comunque le parole di Rosalinda perché io non posso conoscere le sensazioni che ha provato”.