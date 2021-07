Regina Elisabetta, arriva l’attacco di una leggenda della musica italiana: cosa succede

Una star intramontabile della musica italiana ha criticato aspramente la Regina Elisabetta: scopriamo chi è e cosa sta succedendo.

La Regina Elisabetta è sotto l’occhio del ciclone, specialmente dopo la morte del principe Filippo e l’allontanamento dei duchi di Sussex, Harry e Meghan. Adesso per il volto della Gran Bretagna arriva un’altra pesante critica da una cantante italiana, stiamo parlando di Orietta Berti. Tornata alla ribalta con la hit ‘Mille’, in collaborazione con Fedez e Achille Lauro, Orietta ha avuto il tempo per dedicare due parole anche ad Elisabetta.

Ovviamente la cantante è arrivata a parlare della Regina commentando la vittoria dell’Italia agli Europei contro l’Inghilterra. Orietta ha infatti criticato il comportamento antisportivo dei giocatori e dei tifosi inglesi affermando: “L’Inghilterra quando vai lì, con noi ha sempre il naso per aria. Questa volta è stata una bella vittoria, anche per questo loro atteggiamento altezzoso nei nostri confronti“. La cantante poi ha punto la Reale affermando: “Hai visto cosa succede se si fischia contro il nostro inno nazionale cara Lilibeth?“.

Regina Elisabetta, Orietta Berti scatenata: “Hai visto cosa succede se fischi l’inno?”

Sempre schietta, Orietta Berti non le ha mandate di certo a dire. La cantante amatissima dal pubblico italiano ha così voluto commentare la vittoria della Nazionale ad Euro 2020. Infatti la 78enne ha lodato le gesta tra i pali di Gigio Donnarumma, fondamentale soprattutto durante la lotteria dei rigori. Infatti parlando del portiere di Castellammare di Stabia, la cantante ha affermato: “Ha fatto parate meravigliose, soprattutto quella che ha sancito la nostra vittoria. Una grande soddisfazione per tutti gli italiani“. Anche Orietta si è accodata ai complimenti fatti dalla stampa nazionale a Roberto Mancini.

Infatti anche per la cantante l’allenatore è il vero artefice del successo Europeo. Il tecnico è riuscito a creare un gruppo compatto e pronto a dare tutto in campo nonostante gli evidenti limiti tecnici rispetto ad avversarie di valore assoluto come Spagna e Inghilterra. Infine la Berti ha rivelato anche chi sono stati i suoi calciatori preferiti durante la competizione affermando: “Mi sono piaciuti Chiesa, veramente bravo, e Chiellini e Bonucci. Per non parlare di Donnarumma, il gigante in porta: mezza partita l’ha vinta lui“. La 78enne ha poi concluso precisando che la vittoria però è stata ottenuta solamente grazie all’intera squadra che si è data da fare.