Rai, Carlo Conti ci pensa: vuole riproporre il programma di Amadeus

Carlo Conti ha fatto una clamorosa rivelazione nel corso di un’intervista: vorrebbe riproporre un cavallo di battaglia di Amadeus. Sembrerebbe anche che il toscano stia considerando di prendere lui il posto di primo conduttore

Carlo Conti è stato uno degli ideatori del programma Rai “Ora o mai più. La prima edizione del programma è andata in onda a giugno 2018, la seconda è iniziata a gennaio 2019: in entrambi i casi, il conduttore designato fu Amadeus. La terza edizione doveva iniziare nell’autunno del 2020, ma a causa degli impegni del conduttore subì dei ritardi.

In un secondo momento, si pensò di mettere al timone del programma Antonella Clerici su suggerimento di Carlo Conti, ma alla fine il progetto non prese mai forma. Durante un’intervista con FQ Magazine, però, Carlo Conti ha rilanciato l’ipotesi di questa ormai mitologica terza edizione del programma “Ora o mai più”.

Carlo Conti: “Volendo ci sarebbe anche Ora o mai più”

Carlo Conti, mentre parlava degli impegni televisivi autunnali, ha rivelato di aver fatto un piano con Stefano Coletta, direttore di Rai 1, fino a dicembre 2021. I programmi sono stati rimodulati in base alle normative vigenti imposte dal Covid. Il conduttore avrà tre format da condurre: “I migliori anni”, “Top 10” e “La Corrida”.

Poi, ha chiosato: “Volendo c’è anche ‘Ora o mai più'”, che evidentemente non è mai uscito dai pensieri di Carlo Conti. Poi ha aggiunto anche di avere in mente diversi programmi per il 2022, e sembra di capire che questo programma musicale potrebbe essere uno dei nuovi appuntamenti. Il conduttore chiude con un augurio: “Speriamo che torni il pubblico”.