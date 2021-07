Netflix, c’è l’esordio di Meghan Markle: arriva l’attesissima serie

E’ pronta a sbarcare su Netflix anche Meghan Markle. La duchessa di Sussex esordirà come creatrice e produttrice di una nuova serie.

Meghan Markle è pronto a fare il suo esordio su Netflix. Infatti la Archewell Productions, società di produzione di Harry e della stessa duchessa di Sussex è pronta ad entrare nel business dell’animazione. Il merito, in questo caso, va proprio alla Markle che ha deciso di assumere i ruolo di creatrice e produttrice esecutiva della serie ‘Pearl’ titolo che però è ancora provvisorio.

Come annuncia la Archewell Production la serie è adatta alle famiglie e tratta le avventure di una ragazza di 12 anni ispirata da alcune delle donne influenti della storia. Un racconto che si preannuncia a dir poco emozionante ed è pronto ad intrecciare storie vere con la fantasia. Andiamo a vedere cosa si sa oggi della nuova serie d’animazione pronta ad esordire sulla piattaforma streaming.

Netflix, l’esordio di Meghan Markle con ‘Pearl’: tutte le anticipazioni

Meghan Markle apparirà all’interno della serie come Duchessa di Sussex e non con il suo vero nome. Inoltre la serie animata sarà prodotta con la collaborazione di David Furnish (“Rocketman”, “Gnomeo & Juliet”), Carolyn Soper (‘Sherlock Gnomes’, ‘Tangled’), Liz Garbus (”I’ll Be Gone in the Dark’, ‘What Happened, Miss Simone?’) e Dan Cogan (‘Icarus’, ‘The Apollo’). Invece la showrunner ed la produttrice esecutiva sarà Amanda Rynda nota per i suoi ruoli in ‘DC Super Hero Girls’ e ‘The Loud House’.

In una sua ultima intervista, Meghan ha rivelato che Pearl, la protagonista, è una eroina alla ricerca di sè stessa mentre cerca di affrontare le sfide della vita quotidiana. Inoltre la duchessa di Sussex si è detta soddisfatta di questa collaborazione con Netflix ed è pronta a portare alla luce la serie in compagnia di David Furnish. Questa sarà la prima serie animata della Archwell Production, dopo che Harry e Meghan hanno firmato un accordo pluriennale con il colosso di Red Hastings. Vedremo quindi se la duchessa riuscirà a ripagare la fiducia del colosso dello streaming video.