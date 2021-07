Maria Teresa Ruta, bomba pazzesca: pronto il ritorno in TV

Presto Maria Teresa Ruta potrebbe tornare in TV. Il programma è alla ricerca dei talent per la prossima stagione, e ci sarebbe anche lei

Dopo la fortunata partecipazione al GF Vip, per Maria Teresa Ruta potrebbe esserci una nuova avventura in TV all’orizzonte. Al momento si parla solo di indiscrezioni, ma è la stessa Ruta ad aver già confermato il tutto. “Ballando con le stelle? È ovvio che mi piacerebbe andare!” ha dichiarato ai microfoni di RTL 102.5 News.

I casting dello show di Rai 1 con Milly Carlucci stanno proseguendo senza sosta, alla ricerca dei talent che si sfideranno a suon di balli e risate. Chissà se rimarrà un sogno nel cassetto della Ruta o se riuscirà veramente ad ottenere un ruolo nel programma in onda a partire da ottobre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Royal Family, la Regina Elisabetta è furiosa: il motivo della sua rabbia!

Maria Teresa Ruta: “Io opinionista al GF? Sarei inappropriata”

Sempre parlando ai microfoni di RTL 102.5, Maria Teresa Ruta si è lasciata andare anche ad un commento sul possibile ruolo da opinionista nella prossima edizione del GF Vip. Se n’è parlato tanto nelle ultime settimane, ma è stata la stessa ex concorrente a smentire il tutto: “Mi sentirei inappropriata“. La donna ha poi specificato che non sarebbe in grado di dire cattiverie agli altri coinquilini della casa più spiata d’Italia.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Rosalinda Cannavò-Dayane Mello, la verità sul bacio: testimone vuota il sacco – FOTO

Infine, nel corso della sua intervista a RTL 102.5 News la donna ha parlato anche del nuovo fidanzato di sua figlia Guenda Goria. “Sono contenta di vederla così serena dopo tanto tempo. Sono pronta a conoscere l’artefice di questa felicità” le sue parole.