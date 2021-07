Maria De Filippi, nuova rivoluzione a Uomini e Donne: le sue parole

La queen di Canale Cinque, Maria De Filippi, svela quelli che saranno i nuovi cambiamenti a Uomini e Donne

La queen di Mediaset, Maria De Filippi, ha parlato senza veli al settimanale Oggi dove ha raccontato quelle che saranno le nuove evoluzioni in uno dei suoi programmi più seguiti e longevi: Uomini e Donne. Come tutti ben sanno, la moglie di Maurizio Costanzo non ha i social e il motivo è molto semplice: occupa molto spazio in Tv e alla gente non interessa vedere anche quello che fa al mattino quando si sveglia.

E proprio sul fronte social e notorietà, la De Filippi ha svelato quelli che saranno i nuovi cambiamenti che interesseranno il talk show di cui ne è l’ideatrice. A partire dalla prossima stagione televisiva, a Uomini e Donne vedremo ragazzi e ragazze non attaccati ai followers. Dunque gli appassionati del programma da settembre si troveranno dinanzi a persone comuni che arrivano negli studi di Mediaset per trovare l’amore e non la notorietà.

Maria De Filippi, a Uomini e Donne ragazzi e ragazze non interessati ai followers

Maria De Filippi intervistata dal settimanale Nuovo ha parlato di Uomini e Donne e di quelli che saranno i cambiamenti apportati al programma. Dalla prossima edizione vedremo sul trono persone comuni e non attaccate ai followers.

“Cerco un tronista che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti quando ho capito che i social erano diventati per loro, un clichè, e per questo ho deciso di cambiare, voglio la vita vera”, ha spiegato la queen di Canale Cinque.

E a proposito di vita vera, quella di tutti oggi fa i conti con la pandemia. Un problema che ha interessato in prima persona anche il figlio Gabriele. Maria difatti ha dichiarato che il lockdown ha segnato la fine di un amore per il figlio che è tornato single. La convivenza forzata ha fatto vacillare tutti gli equilibri. “Ha preso una bella batosta. Ha solo un difetto, è un po’ tirchio!”, ha esclamato la De Filippi.