Maltempo in Germania, decine di morti e dispersi: “È una catastrofe”

Il maltempo in Germania ha provocato conseguenze con pochi precedenti. Decine di morti e feriti, Merkel: “È una catastrofe”

Una situazione in continuo aggiornamento, che rischia di diventare ancor più tragica di quanto già non lo sia. Il maltempo in Germania ha provocato decine di morti e di dispersi. Le alluvioni che hanno preso di mira il distretto di Bad Neuenahr Ahrweiller e la Vestfalia.

Secondo quanto dichiarato dalla polizia locale, in Germania occidentale diverse case sarebbero addirittura state trascinate via, con una catastrofe climatica che rischia di avere conseguenze che si protrarranno per mesi. “Gli effetti dei disastri climatici sono già qui” ha raccontato Katrin Goerig-Eckardt, esponente verde ai microfoni della emittente NTV.

Maltempo in Germania, Merkel: “Sono sconvolta, è una catastrofe”

Oggi a Washington, la cancelliera tedesca Angela Merkel è venuta a conoscenza dei danni provocati dal maltempo in Germania e si è detta: “Sconvolta per la catastrofe“. Ha parlato anche il ministro-presidente del Nordreno-Vestfalia Admin Laschet alla stampa: “Non abbiamo ancora un’immagine chiara di quante siano le vittime, stiamo cercando i dispersi con gli elicotteri” ha spiegato, elogiando il lavoro dei soccorritori e la gestione dell’emergenza sul territorio.

Stando a quanto riporta l’Ansa, centinaia di persone sarebbero state messe in salvo dalle loro case in barca nella zona di Kordel, una delle più colpite dal maltempo. I soccorritori stanno facendo il possibile in queste ore per rinvenire i dispersi ed individuare eventuali altre vittime. Presto dovrebbero arrivare rinforzi, con la speranza che non ci siano nuovi nubifragi nel breve periodo.