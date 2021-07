I fan di Luca Argentero in queste ore, dopo aver appreso la notizia sul loro beniamino, non sono affatto soddisfatti.

Luca Argentero, protagonista di Doc-Nelle tue mani, serie TV che in queste settimane va in onda ogni giovedì alle 21:20 su Rai1, stasera salterà l’appuntamento. Infatti oggi la replica di Doc-Nelle tue mani non andrà in onda per lasciare spazio ad un’altra replica, forse più apprezzata da una parte del pubblico.

La Rai, dopo l’inaspettato trionfo degli Azzurri sugli inglesi, ha deciso di riproporre la finale Euro 2020, Italia – Inghilterra. Le repliche di Doc-Nelle tue mani torneranno, salvo ulteriori cambi di palinsesto, da giovedì prossimo, sempre alle 21:20 su Rai 1.

Luca Argentero, cattive notizie per i fan: salta tutto

Otre 20 milioni di telespettatori hanno seguito con un filo di ansia la finale degli Europei 2021 e, nonostante siano passati alcuni giorni da allora, l’emozione è ancora tanta. Per questo motivo la Rai ha deciso di riproporre la replica di Italia – Inghilterra in prima serata.

La partita andrà in onda dopo il nuovo docufilm Sogno Azzurro per un serata dedicata interamente alla Nazionale. In pausa invece le repliche di Doc-Nelle tue mani, che saltano un turno fino alla prossima settimana.