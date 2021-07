Isola dei Famosi, ex concorrente si sfoga: “Ho passato un inferno”

Ex concorrente dell’Isola dei Famosi lancia il suo sfogo su Instagram. Le sue parole hanno colpito i fans che lo seguono

Dopo l’Isola dei Famosi 2021 non finisce il momento di gloria per l’ex naufrago Matteo Diamante. Per molti già conosciuto a La Pupa e il Secchione, Diamante sta cavalcando in questi mesi l’onda della notorietà. Il reality di Mediaset condotto da Ilary Blasi gli ha dato l’opportunità di mettersi ulteriormente in mostra e di farsi conoscere per quello che è veramente.

Ma se oggi può dirsi felice e sereno, non può dire di certo la stessa cosa sul passato. Difatti, Matteo ha deciso di condividere con i suoi fans un messaggio relativo al suo passato. Su Instagram il 32enne ha scritto: “Ho passato un inferno che neanche vi immaginate”. Ma cos’è successo all’ex naufrago? Purtroppo Matteo non si è lasciato sfuggire altro.

Matteo Diamante, dopo La Pupa e il Secchione e l’Isola dei Famosi cavalca l’onda della notorietà: “Mi è cambiata la vita”

E’ stata dura, ma grazie alla caparbietà Matteo Diamante oggi può dirsi soddisfatto della sua vita e dei traguardi che sta conquistando. L’Isola dei Famosi si è rivelata per il 32enne un grande trampolino di lancio. Difatti, in questi mesi sono tantissime le offerte che l’influencer starebbe ricevendo ma che ancora sono in fase di valutazione.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Eros Ramazzotti, la nuova fiamma 22enne: lei spiega la verità – FOTO

L’ex naufrago ha infine rivolto un appello ai suoi followers: “Non smettete mai di credere nei vostri sogni“. Il 32enne genovese è riuscito a superare i momenti difficili grazie alla sua forza di volontà, la stessa che oggi lo sta portando al successo. Difatti, Matteo Diamante ha sempre sognato di fare Tv e pare stia riuscendo nel suo intento.