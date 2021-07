Isola dei Famosi, ex naufraga colpita da un grave lutto: è distrutta – VIDEO

Un’ex naufraga dell’Isola dei famosi è stata travolta da un grave lutto che l’ha distrutta. Ecco di chi si tratta ed il racconto della tragedia con le sue parole.

Nancy Coppola è una cantante neo-melodica che ha preso parte all’edizione dell’Isola dei Famosi del 2017, quando la conduttrice era Alessia Marcuzzi. A metà luglio, putroppo, ha subito uno straziante lutto, che ha voluto condividere sui propri canali social, dove ha commentato: “Mi hai spezzato il cuore“.

Nancy Coppola è stata sempre molto legata alla sua famiglia, ed in particolare a sua nonna. Mentre si esibiva nella serata del 14 luglio, le è arrivata una telefonata che la informava che sua nonna stava molto male. La cantante, che si trovava in Calabria, è stata assalita dal dubbio: “E se mentre canto qui sul palco mia nonna dovesse morire?“.

Nancy Coppola, l’ex Isola dei Famosi e lo struggente messaggio

Fortunatamente, Nancy Coppola è riuscita a completare la sua esibizione ed ha anche riabbracciato per l’ultima volta la sua nonna. Racconta di essere salita subito in macchina appena finito di lavorare, e che ha percorso in tre ore un tragitto che di solito ne richiede cinque. La nonna gli ha stretto la mano e le ha detto: “Ti aspetto domani“.

Putroppo, il giorno dopo la nonna di Nancy Coppola non ce l’ha fatta ed è morta, nonostante la cantante mostri l’ultimo video in cui scherza con lei la sera prima. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi è distrutta dal lutto: “Stamattina il tuo cuore ha ceduto ed io sono qui a tenerti la mano nonnina mia. Mi hai spezzato il cuore“.

Ecco l’ultimo video che Nancy Coppola ha pubblicato con sua nonna: