Fortnite, è possibile ottenere skin gratis: ecco alcuni trucchi efficaci

Fortnite continua a rilasciare nuove skin a pagamento. Ma è possibile ottenerle gratis? Ecco alcuni trucchi efficaci

Il mondo di Fortnite è in costante aggiornamento. Praticamente ogni giorno vengono rilasciate nuove skin – o riproposte alcune vecchie – nello shop ufficiale del gioco. Tra collaborazioni di lusso e crossover esclusivi, per i giocatori ci sono tantissime proposte diverse e molto interessanti.

Solitamente si tratta di proposte a pagamento, con i V-Bucks che fungono da moneta ufficiale per portarsi a casa nuovi costumi. Ci sono però anche alcuni trucchi semplici ed efficaci che garantiscono nuove skin completamente gratis. Ecco cosa bisogna fare per non pagare neanche un centesimo.

Fortnite, ecco come ottenere le skin gratis

Per ottenere nuove skin gratis su Fortnite ci sono alcuni metodi efficaci e totalmente legali. Il primo trucco è aspettare la cosiddetta “holiday season”, col Winterfest che propone regali ottenibili semplicemente completando sfide nel gioco. Solitamente con l’avvicinarsi dell’inverso ci sono ben 14 reward, tra cui appunto nuovi costumi. Ci sono poi i tornei, molto popolari tra i giocatori e che – come premi – propongono molto spesso skin. L’ultimo di questi è la Thanos Cup, con il personaggio della Marvel in regalo.

Il terzo metodo è il Battle Pass, disponibile ogni season a 950 V-Bucks e che – col raggiungimento di determinati livelli – offre in regalo nuovissimi costumi senza spendere un centesimo in più. Infine le skin segrete, che si ottengono sempre col Battle Pass ma solo al raggiungimento di determinati obiettivi. Se non avete voglia di spendere soldi, in questo modo potrete comunque arricchire il vostro armadietto.