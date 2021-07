Facebook lavora ad una novità super: può arrivare molto presto

Un’altra interessantissima feature starebbe per fare il suo esordio su Facebook. Ecco tutti gli ultimi rumors e le indiscrezioni a riguardo

Gli sviluppatori di Facebook stanno dando tanto peso alla sua app, con decine di novità che hanno fatto il loro esordio in questi primi mesi del 2021. Non è di certo finita qui, anzi. Secondo diversi rumors ed indiscrezioni, pare che nelle prossime settimane ne vedremo delle belle. Tra modifiche a livello di interfaccia e funzionalità aggiuntive, per gli utenti non ci sarà un attimo di respiro.

L’ultima voce di corridoio riguarda un nuovo badge che alcuni utenti potranno sfoggiare all’interno dei gruppi. Ad assegnarlo potranno essere direttamente gli admin della cerchia, che avranno anche i poteri di cercare ed invitare altre persone che ancora non fanno parte di un determinato gruppo chiuso. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Facebook introduce il badge “esperto” nei gruppi

Ancora non è chiaro quando tutto questo verrà rilasciato a livello globale, ma sembra ormai sicuro che Facebook stia lavorando ad un nuovo badge da assegnare agli utenti “esperti in un gruppo”. Proprio come gli admin, anche coloro che dimostreranno di avere ottime conoscenze di un determinato argomento potranno sfoggiare una sorta di etichetta di fianco al loro nome. Motivo di vanto per loro, fonte di attestazione per gli altri utenti che si ritrovano a leggere informazioni non verificate.

Come specificato a più riprese, questa “onoreficenza” non porterà a maggiori funzionalità o poteri per gli utenti esperti. Semplicemente sarà un attestato utile, tanto per loro quanto per le altre persone. In più, gli stessi admin dei gruppi avranno una nuova sezione nella quale cercare altre figure autorevoli da invitare nei propri gruppi.