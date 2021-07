Diana Del Bufalo ha una nuova fiamma? Secondo l’indizio social parrebbe di sì. Scopriamo di chi si tratta.

Diana Del Bufalo nel recente passato non ha vissuto un periodo positivo. Di solito si mostra in pubblico indossando il suo più bel sorriso che ha, ma cosa si cela dietro a quell’espressione di gioia lo ha rivelato nei giorni scorsi a Ok Salute. Circa due anni fa è finita una relazione importante – l’artista non fa mai riferimento al nome dell’ex fidanzato ma è palese si tratti di Paolo Ruffini – e Diana ne ha sofferto parecchio. Ha dovuto fare i conti con una dipendenza emotiva che l’hanno portata ad avere delle forti crisi di panico, che hanno rovinato la sua quotidianità.

“Era come se mi mancasse l’aria, un senso di morte improvvisa che mi immobilizzava. Non riuscivo a far entrare ossigeno nei polmoni e arrivavo anche al punto di spogliarmi per non sentire quel senso di soffocamento”.

L’ex concorrente di Amici dopo tanta sofferenza ha deciso di rivolgersi ad una psicoterapeuta e l’esperto l’ha curata anche grazie all’aiuto dell’ipnosi. Il primo step di un percorso di psicoterapia che è durato un anno e mezzo e l’ha portata alla completa guarigione. Con l’aiuto dell’esperta l’attrice e cantante ha analizzato la sua storia d’amore ed è riuscita a sconfiggere quella dipendenza emotiva e oggi sembra essere tornata ad amare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Rosalinda Cannavò-Dayane Mello, la verità sul bacio: testimone vuota il sacco – FOTO

Diana Del Bufalo, l’indizio social non lascia dubbi: nuova fiamma? – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Villetti (@michelevilletti)

Diana Del Bufalo, sempre iper impegnata, si è concessa qualche giorno di vacanza e relax tra le natura della Toscana. Al suo fianco c’era Michele Villetti, l’uomo che si intravede in alcune Instagram Stories condivise diverse ore fa dall’ex concorrente di Amici.

Le storie sono state effettuate durante un bagno in piscina in uno scenario mozzafiato e durante una romantica passeggiata a cavallo. Grazie all’aiuto dei social dunque, oltre che a scoprire il possibile flirt, conosciamo anche lui. Si tratta di un batterista, percussionista e compositore originario di Viterbo che avrebbe poco più di 30 anni. Queste informazioni sono riportate dal sito Very Inutil People.