Clio Makeup, la tragedia improvvisa: “Oscar morirà in poche ore” – VIDEO

Clio Makeup, la nota influencer, ha voluto condividere con i suoi fan la tragedia improvvisa che si è trovata ad affrontare: il suo gatto Oscar ha un grave problema, e non ha alcuna possibilità di sopravvivere.

In una giornata come le altre, Clio Makeup ha raccontato di aver portato Oscar dal veterinario, perchè aveva notato che aveva perso peso nelle ultime settimane. Lì è arrivata una notizia devastante: se non avesse portato quel giorno il suo animale a fare la visita, molto probabilmente sarebbe morto entro qualche ora.

Questo non significa che il veterinario ha potuto salvare la vita al gatto. Purtroppo, gli è stato diagnosticato un tumore che è incurabile. L’influencer è davvero disperata, e si capisce che ormai al suo pelosino mancano davvero pochi giorni di vita, che lei cerca di godersi coccolandolo il più possibile.

View this post on Instagram A post shared by Claudio Midolo (@ill0gic0)

Clio Makeup, il devastante racconto sul gatto

Attraverso alcune Storie e messaggi su Instagram, Clio ha raccontato in lacrime la sofferenza di dover perdere un animale domestico: Oscar è un gatto trovato e salvato in strada a New York ormai 11 anni fa. L’influencer lo sente un po’ come il suo primo figlio, e racconta di essere molto protettiva nei suoi confronti.

Clio spiega anche di non avere la forza psicologica di accompagnare Oscar alla nuova visita dal veterinario, e che ha chiesto a suo marito di farlo per lei. Ad aggravare la situazione, c’è anche qualche piccolo problema di salute di un altro dei suoi numerosi felini: per questo l’esperta di trucco chiede sostegno a tutte le gattare come lei.

Ecco alcuni dei video-messaggi in cui Clio Makeup ha raccontato la storia del suo gatto Oscar: