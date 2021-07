Calciomercato Milan, in arrivo una giovane stella: firma a un passo. In Brasile lo chiamano il “nuovo Neyam” e puntano tutti si di lui

Il Milan sta definendo i primi acquisti della nuova stagione. Dopo l’arrivo di Maignan, per sostituire il partente Donnarumma, ora è il momento di intervenire sui ruoli di movimento. La priorità è l’attacco, con Olivier Giroud atteso in queste ore in Italia. Il francese affiancherà Ibrahimovic, spartendosi il peso di trascinare il reparto. Nonostante i 35 anni, l’ex Chelsea è sembrato ancora integro fisicamente, vincendo la Champions League da protagonista. Archiviato il discorso bomber, Maldini e Massara stanno continuando nella corte al talento croato, Vlasic. Il fantasista del CSKA Mosca viene valutato 30 milioni ma potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto. I russi hanno aperto alla cessione e stanno portando avanti i contatti con i rossoneri. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista è il preferito per sostituire Calhanoglu e potrebbe rappresentare il fiore all’occhiello dell’attuale campagna acquisti.

Calciomercato Milan, in arrivo una giovane stella: Kaio Jorge dal Santos

Non solo colpi attempati e giocatori maturi. Il Milan si sta anche guardando intorno per pianificare il futuro. Proprio davanti si cerca un profilo giovane e di grande prospettiva. Dal Brasile sono sicuri che alla fine arriverà a Milanello Kaio Jorge, stella del Santos. Il classe 2002 è considerato in patria il nuovo Neymar, è si sta affermando anche con le nazionali giovanili. In Europa hanno messo gli occhi su di lui diversi grandi club, tra cui Chelsea, Atletico Madrid e Barcellona. I rossoneri sembrano però aver anticipato la concorrenza, nella speranza di ripetere i colpi Kakà e Pato. La valutazione è di circa 20 milioni, ma vista la verdissima età può rappresentare un sicuro investimento a rendere. Maldini vorrebbe chiudere già in questa settimana, per evitare rilanci da parte della concorrenza. Intanto i tifosi possono sognare guardano i suoi numeri funambolici.

