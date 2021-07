Calciomercato Juventus, assalto al giovane bomber: affare da 60 milioni

La Juventus tenta il super colpo durante questa finestra di calciomercato. E’ assalto al bomber di Serie A, ma l’affare si chiude solo con 60 milioni.

La stagione 2021-22 è ufficialmente iniziata con le squadre che hanno anche assistito al nuovo calendario di Serie A. Tra le più attese per la prossima stagione c’è senza ombra di dubbio la Juventus, chiamato ad un calciomercato solido per tornare quanto prima alla vittoria. Così la dirigenza bianconera è alla ricerca di un bomber, pronto a dare una mano a Cristiano Ronaldo in attacco.

Allo stesso tempo la Vecchia Signora pensa al futuro ed è per questo motivo che avrebbe scelto di corteggiare Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Fiorentina ha stupito tutti la scorsa stagione, realizzando 21 reti risultando fondamentale per la salvezza della squadra viola. A riportare la notizia ci hanno pensato i colleghi di calciomercato.it. Andiamo quindi a vedere la distanza presente tra la dirigenza bianconera ed il presidente viola Rocco Commisso.

Calciomercato Juventus, si sogna il colpo Vlahovic: ancora troppa distanza con la Fiorentina

Al momento, sempre secondo cm.it, la Juventus avrebbe messo sul piatto della Fiorentina un’offerta da 40 milioni di euro. Ma la distanza tra le due parti sembrerebbe ancora abissale. Infatti Rocco Commisso ha chiesto 60 milioni per il gioiellino serbo, senza un’offerta del genere il calciatore resterà a Firenze, alla corte di mister Vincenzo Italiano. Delle pretese altissime, che potrebbero portare il calciatore lontano da Torino.

Infatti sembrerebbe interessatissimo a Dusan Vlahovic il Tottenham Hotspurs. Infatti la squadra londinese sembrerebbe pronta a dire addio ad Harry Kane, che ha chiesto la cessione al termine della passata stagione. Il principale indiziato per sostituirlo sarebbe proprio l’attaccante della Fiorentina, che ricorda molto il bomber inglese. Un intreccio di mercato pericoloso, che rischia di far rimanere i bianconeri a bocca asciutta.