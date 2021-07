Calciomercato Inter, salta l’affare: c’è la firma a sorpresa

Calciomercato Inter, uno dei giocatori inseguiti in queste settimane firmerà il rinnovo di contratto. Sfuma dunque l’obiettivo

L’Inter sta costruendo la squadra per competere anche il prossimo anno in Italia e in Europa. Simone Inzaghi è già al lavoro con gli uomini a sua disposizione, in attesa del ritorno dei nazionali e di qualche acquisto eccellente. Le richieste fatte alla dirigenza sono chiare: servono volti nuovi sulle fasce.

A destra ovviamente c’è da sostituire un pezzo da 90 come Achraf Hakimi, e non sarà semplice considerando le difficoltà economiche nelle quali riversa il club nerazzurro. Dall’altra parte invece la situazione è più tranquilla, e ci sono alcuni nomi che potrebbero far comodo all’ex allenatore della Lazio. Intanto, uno degli obiettivi per il ruolo di esterno destro è sfumato: firmerà il rinnovo di contratto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno: c’è anche l’indizio social

Calciomercato Inter, Sergi Roberto rimane al Barcellona: presto il rinnovo

Si è parlato con insistenza del possibile arrivo di Sergi Roberto all’Inter in questa sessione di calciomercato, come giocatore di esperienza e qualità per sostituire Achraf Hakimi. Stando a quanto raccontato dal Mundo Deportivo, però, non se ne farà nulla: il giocatore è pronto a rinnovare fino al 30 giugno 2024. Un eventuale accordo farebbe sfumare definitivamente l’affare, con Marotta ed Ausilio costretti a guardare altrove.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpaccio dalla Serie A: decisa la formula

In realtà, l’obiettivo numero uno continua ad essere Hector Bellerin. Lo spagnolo dell’Arsenal ha chiesto ai Gunners di lasciarlo andare, ma ancora c’è distanza su formula e costi con la dirigenza interista. La speranza di Simone Inzaghi e del giocatore e che si arrivi ad un accordo il prima possibile.